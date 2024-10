Dieci proposte per una città a misura di famiglia: le promuove l'associazione “Famiglie numerose”, le sottoscrive il candidato sindaco di Alghero, Stefano Lubrano.

Una stretta di mano tra l'ex primo cittadino, Stefano Lubrano, e il presidente dell'associazione, Mauro Ledda, ha suggellato l'avvio di un confronto proficuo sulle azioni da porre in atto per sostenere i nuclei familiari in difficoltà.

Il manifesto politico, illustrato presso la sede elettorale di via S.Agostino 7, prevede l'attuazione di dieci punti, tutti finalizzati alla creazione di condizioni positive, che consentano alle famiglie di affrontare con maggiore serenità il grave momento di crisi economica.

Il primo step è l'istituzione di un Ufficio per le Politiche Familiari, che coordini l'attività dei diversi assessorati.

Le altre azioni spaziano dall'adozione della Family Card, con l'inserimento di agevolazioni nei più svariati settori d'acquisto e nei servizi, alla creazione del “Quoziente Alghero”, volto a superare lo strumento dell'ISEE per tutti i servizi.

Il manifesto impegna all'adozione di un piano casa, che contempli lo sviluppo dell'edilizia convenzionata. Gli altri punti riguardano l'istituzione di una Consulta delle associazioni familiari, il rafforzamento dei servizi rivolti alla prima infanzia, l'apertura di uno Sportello Famiglia, la promozione della cultura dell'adozione e dell'affido, l'introduzione di correttivi che tengano