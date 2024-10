Era il novembre del 2007 quando gli uffici del Parco regionale di Porto Conte si insediarono ufficialmente a “Casa Gioiosa”, l’ex diramazione centrale di Tramariglio ristrutturata nei tre anni precedenti con Fondi POR messi a disposizione del Comune di Alghero dalla Regione Sardegna per la riqualificazione conservativa dei locali. Da allora l’Ente Parco ha lavorato sodo per arricchire gli spazi interni, proseguire nell’opera di recupero storico, architettonico e adattando la struttura ai compiti istituzionali che è chiamato a svolgere, dotando ovviamente gli spazi di infrasrtutture tecnologiche sostenibili e di minimo impatto ambientale. Mercoledi prossimo 23 luglio 2014 sarà una giornata importante per il Parco di Porto Conte che presenterà tutto il lavoro svolto sulla sede del Parco e i risultati dei principali progetti portati avanti nell’ultimo quinquennio. Verranno dunque, presentati e inaugurati i nuovi allestimenti e laboratori didattici e sarà in particolare un pomeriggio di apertura di “Casa Gioiosa” sede del Parco a tutta la comunità locale e non solo. A fare da “madrina” all’evento sarà l’Assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Donatella Spano che sarà accompagnata dal Presidente del Parco Stefano Lubrano e dal sindaco della città di Alghero Mario Bruno. Testimonial della serata saranno invece lo scrittore Flavio Soriga con una tappa del suo Festival letterario dell’Argentiera ed il musicista Paolo Fresu con un concerto, a pagamento, insieme al Quartet Devil e Daniele Bonaventura previsto invece nella serata a partire dalle 21,30.

Il programma messo a punto dalla direzione del Parco è denso di appuntamenti che prenderanno avvio dalle 18, quando verrà inaugurato lo spazio espositivo con i prodotti ed i servizi offerti nell’area del Parco, ospitati in stand nel giardino botanico interno di Casa Gioiosa, con possibilità di acquisto e tutti i nuovi allestimenti. Ma ecco cosa si potrà visitare dalle 18 fino alle 21 dentro l’ex colonia penale di Tramariglio:

Dalle ore 18: