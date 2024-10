Un maxi furto è stato scoperto nella notte nell'azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero.

Secondo una prima ricostruzione, dalla villetta in cui abitano i proprietari che si trova all'interno dell'azienda, è stata portata via una cassaforte contenente monili, preziosi e contanti per un valore di circa 150mila euro.

Un colpo studiato nei particolari forse messo a segno da qualcuno che conosceva gli spostamenti dei titolari dell'agriturismo che, proprio ieri, era chiuso.