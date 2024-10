Domani, domenica 12 di marzo, la città di Alghero verrà proclamata "Città Capitale del FAIR PLAY 2018", in occasione della celebrazione del XXIII Congresso del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI.

La scelta è ricaduta sulla Riviera del Corallo perché "ha uno straordinario bagaglio di peculiarità storiche e un offerta culturale, artistica ed etica che ne fa un esempio quasi unico a livello nazionale".

Alla proclamazione saranno presenti il Presidente Nazionale dell’Associazione, Ruggero Alcanterini, il segretario generale, Giorgio De Tommaso, il vice Presidente Vicario, Francesco Cassano, unitamente al Direttivo Nazionale, il indaco di Alghero Mario Bruno con gli Assessori allo Sport, alla Cultura ed al Presidente del Consiglio Comunale di Alghero.

La cerimonia anticipa l’evento solenne previsto a Roma per il 5 Giugno 2017, quando sarà celebrato il "DOMITIANUS International Fair Play Award", all’interno del Complesso Monumentale dell’Ara Pacis, e di cui sarà insignito lo stesso Presidente della BCE, Mario Draghi.

Il Comitato Italiano Fair Play, che vanta un importante Protocollo di collaborazione con l’ANCI e sinergie internazionali tramite EFPM, CIFP, ISCA ed ENGSO, oltre che con la UBAE in Catalogna, considererà Alghero città di riferimento per tutte le iniziative inerenti la responsabilità sociale attraverso l’etica, la cultura e lo sport in chiave nazionale e intercontinentale.

La proclamazione è prevista alle ore 12:00 a Lo Quarter, Largo San Francesco.