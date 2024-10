I non fumatori sposeranno appieno la decisione del comune di Alghero di effettuare, attraverso gli agenti della polizia locale, controlli in spiaggia e quindi sanzionare chi lascia mozziconi di sigarette sulla sabbia.

La polizia municipale ha già rilevato una decina di infrazioni.

Ultima “vittima”, come racconta La Nuova Sardegna, una signora danese beccata dai vigili in borghese mentre spegnava una sigaretta sulla sabbia: multa da 600 euro per «abbandono di rifiuti in spiaggia costituiti da una cicca di sigaretta interrata nell’arenile».