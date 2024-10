La città di Alghero si sveglia questa mattina con una triste notizia.

Una giovane imprenditrice di 29 anni, Alessia Gareddu, è morta questa notte in seguito a un incidente stradale.

La ragazza, proprietaria di un piccolo negozio di abbigliamento in Largo San Francesco, avrebbe perso il controllo della sua moto e sbattuto la testa contro i paletti di protezione del marciapiede in via Galileo Galilei.

Chi la conosceva ricorda il suo sorriso e la sua solarità.

Foto tratta dal profilo facebook di Alessia