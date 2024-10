Il Centro Democratico di Alghero condivide pienamente la proposta degli esponenti algheresi del Movimento 5 Stelle, Porcu e Ferrara, circa la riduzione del compenso spettante ai consiglieri comunali per la presenza in aula e nelle commissioni.

"Tale trattamento - sostiene il Commissario cittadino Giuseppe Foddai, dovrà rispecchiare le tabelle riportate nella vigente normativa (Decreto interministeriale n°119 del 2000), facendo distinzione tra spettanze relative alla presenza in consiglio comunale o nelle commissioni.

Ci troviamo altresì d'accordo - continua Foddai - con la proposta dei Riformatori Sardi di intervenire per limitare i costi della pubblica amministrazione, utilizzando i ricavi per costituire un fondo sociale a sostegno di quelle famiglie algheresi che oggi versano in un delicato stato di necessità e non possono più aspettare ma bensì pretendono risposte ai loro problemi da parte dell'amministrazione.

Pertanto chiediamo al Sindaco, alla giunta e a tutto il consiglio comunale un'immediata risposta alla cittadinanza, adoperandosi al più presto nell'adeguazione del compenso di presenza, che troviamo giusto debba essere corrisposto per l'attività amministrativa realmente svolta, in quanto questa comporta dispendio di tempo e denaro.

Allo stesso modo - conclude il Commissarrio del Centro Democratico - chiediamo che il compenso in questione debba essere corrisposto a chi realmente compie il proprio dovere di amministratore, partecipando e presiedendo interamente alle sedute e non smarcando la presenza e allontanandosi dall'aula come spesso avviene".