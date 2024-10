Anche Alghero celebra la Giornata europea delle Lingue, evento dedicato alla valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali promosso dal Consiglio D’Europa.

“Lo Dia Europeu de les Llengües", organizzato Assessorato alle Politiche Linguistiche del Comune di Alghero e dalla Consulta Civica per le politiche linguistiche del Catalano di Alghero con il supporto della Fondazione Sardegna e della Fondazione Alghero, si terrà domani 26 settembre nei locali de “Lo Quarter”.

Dalle 17.30, nella Sala Conferències, è in programma la conferenza “Experiències en Llengua” che prevede gli interventi del Sindaco della città catalana, Mario Bruno, di Gabriella Esposito (Assessora alle Politiche linguistiche), Silvano Arru (Sindaco di Borutta, capofila dei Comuni del Meilogu per lo sportello linguistico in lingua sarda), e di Giuliana Portas (Coordinatrice dello Sportello Linguistico Comunale).

Interverranno anche Irene Coghene (Presidente della Consulta per le Politiche linguistiche del Catalano di Alghero) e dei rappresentanti delle associazioni che fanno parte dell’assemblea della Consulta. Dalle 18,45 è prevista l’esibizione del Coro Polifònico Algherese.

Al termine ci si sposterà in piazza del Quarter dove, dalle 19.30 alle 20.00, saranno proposte delle canzoni algheresi da parte dei musicisti Yasmin Bradi, Dario Pinna, Paolo Zuddas e Gian Christian Cherchi.