Divieto di circolazione per i pedoni lungo le passerelle in legno lamellare sospese ai due lati del ponte in muratura lungo l’ex SS127bis che collega alla città di Fondazione di Fertilia, e limite massimo di velocità veicolare in 30Km/h nel tratto di strada compreso tra Via Istria e la rotatoria all’intersezione tra Viale I Maggio e Viale Burruni.

E’ quanto disposto con un’ordinanza urgente dal Dirigente del settore Mobilità Urbana, Viabilità e Sicurezza Stradale, Guido Calzia, a causa dei rilevanti gravi problemi di ordine statico rilevati in occasione di un recente sopralluogo.

I pedoni saranno obbligati a transitare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, pertanto quanto disposto verrà evidenziato in loco con apposita segnaletica stradale.

Gli uffici comunali competenti stanno già procedendo alla stesura del progetto finalizzato alla manutenzione delle passerelle.