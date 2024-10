Manca ormai poco all’evento clou del Cap d'Any a l’Alguer. Il Comune e le forze dell’ordine sono già al lavoro per mettere in piedi la macchina organizzativa.

Domani gli occhi si concentreranno nell’area portuale e nel centro storico della città dove dalle 22.00 andrà in scena lo spettacolo di Emis Killa e di Roy Paci & Aretuska, con il dj set di Val S direttamente dalla radio nazionale M2O. Allo scoccare della mezzanotte grande attesa per i fuochi pirotecnici.

Queste le disposizioni: per ragioni di sicurezza, fino alle 7.00 dell’1 gennaio2020, in via Catalogna, via Eleonora d’Arborea, via La Marmora nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, Piazza Civica, Bastioni Magellano e via Garibaldi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali è altresì vietata la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. In vigore, inoltre, fino al 7 gennaio 2020, il divieto di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale. Dalle 21 del 31 dicembre e sino a cessate esigenze è istituito del divieto di transito per tutti i veicoli - con esclusione dei veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza in Porta a Mare e banchina Dogana - in via Cagliari, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna, via Catalogna, nel tratto compreso tra via La Marmora e via Cagliari; via Garibaldi, nel tratto compreso tra via La Marmora e Scalo Tarantiello. In corrispondenza di Via La Marmora il flusso veicolare proveniente dal litorale sarà deviato verso via Vittorio Emanuele.

Inoltre e chiusure al traffico delle carreggiate che immettono verso l’area della manifestazione, saranno attuate mediante l’istituzione di opportuni blocchi stradali da realizzarsi con l’impiego delle autovetture di servizio e di transenne opportunamente segnalate (con strisce oblique rifrangenti o altro sistema idoneo) dotate di idonea cartellonistica. Saranno presenti nell’area portuale gli agenti della Polizia Municipale, macchine di servizio e motociclisti coordinati dal Comandante Carmelo Pais.