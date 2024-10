Alghero candidata a città creativa dell’Unesco nel settore Artigianato e Arte Popolare.

Attualmente in Italia si fregiano dell'importante riconoscimento le città di Bologna (per la musica), Fabriano(per l’artigianato), Parma (per la gastronomia), Roma (per il cinema), Torino (per il design). Nel mondo fanno parte della Rete 116 città rappresentative di 54 paesi, che hanno fatto della creatività il motore del loro sviluppo economico e culturale.

Alghero ha superato lo step più difficile, vincendo la concorrenza di decine di pretendenti, incentrando la forza del progetto sul Corallo Rosso, simbolo della città. Lo stesso progetto Alghero Città Creativa Unesco è parte del percorso di crescita socio-culturale su cui l'Amministrazione investe per rafforzare l'immagine di Alghero in Europa: dalla rigenerazione urbana avviata con la riqualificazione di vecchi immobili al coinvolgimento nella realizzazione di eventi, fino alla valorizzazione delle identità. Incassata l’approvazione della Commissione Unesco Italiana, il dossier è ora alla fase finale a Parigi.

Con Alghero, candida per l‘Artigianato e l’Arte Popolare con Carrara, c’è Alba per la Gastronomia, Genova e Pesaro per la Musica, Milano per la Letteratura. Le designazioni, solo tre per l'Italia, verranno annunciate dal Direttore Generale dell’Unesco il 3 novembre 2017 a Parigi, al termine del lungo processo di valutazione a cura di una commissione indipendente di esperti.

"Prosegue un percorso virtuoso iniziato con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura - sottolinea il sindaco Mario Bruno - che ha dato vita ad una nuova strategia progettuale per i prossimi anni, tesa a promuovere Alghero e la Sardegna oltre il mare e l'estate. Nel dossier, mantenendo centrale il simbolo della città, il Corallo, s'inseriscono numerose iniziative culturali e artistiche dal grande valore sociale, che arricchiscono l'identità del territorio in chiave economica e rafforzano la destinazione turistica".

Il progetto degli assessorati alla Cultura e allo Sviluppo Economico, portato avanti col prezioso contributo della Fondazione Alghero, gode del sostegno della associazioni di categoria, Confartigianato e Confcommercio, e coinvolge una serie di soggetti istituzionali e privati che supportano la candidatura e andranno a costituire il “Comitato di Indirizzo”. Le linee d'azione individuate nel dossier-Alghero per l'Unesco, saranno oggetto di una presentazione pubblica che si svolgerà nei prossimi giorni in città.