Previsto per lunedì 25 agosto a Sant’Anna il terzo incontro sulle problematiche relative al campo rom dell’Arenosu, già oggetto da tempo di un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di Sassari a causa delle difficili condizioni igienico-sanitarie della zona.

Il tavolo operativo è propedeutico al vertice richiesto in Prefettura per i prossimi giorni con forze dell’ordine e Asl e vedrà la partecipazione del sindaco Mario Bruno, gli assessori all’Ambiente Raimondo Cacciotto, alla Sanità Nina Ansini e alla Programmazione e Demanio Raffaele Salvatore, oltre ai dirigenti dei rispettivi settori, i referenti del Parco di Porto Conte e al responsabile territoriale Laore.

“Si tratta di riprendere un percorso vero d’integrazione cercando di reperire nuove risorse senza perdere, come avvenuto in passato, le opportunità comunitarie destinate alle popolazioni nomadi” sottolinea il sindaco che chiarisce subito come “le precarie condizioni in cui si ritrovano a vivere le famiglie rom algheresi e quelle altrettanto drammatiche dei terreni in questione siano figlie di un disinteresse decennale”. L’incontro amministrativo inter-assessoriale verterà sulle procedure e tempistiche di bonifica dei terreni inquinati e sulla ricerca di soluzioni immediate per procedere allo spostamento delle famiglie che attualmente occupano il campo dell’Arenosu, nel tentativo di alleviare al massimo i disagi che in questi anni hanno interessato i residenti di Fertilia.