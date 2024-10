In Sardegna

In riferimento alla grave situazione ambientale, sanitaria e sociale riscontrata dalle analisi ufficiali nell'area di sosta Rom posta nel territorio del Comune di Alghero, all'interno della Pineta dell'Arenosu nel Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il Comitato di Quartiere di Fertilia-Arenosu ha depositato una lettera di diffida, indirizzata al Commissario Regionale Antonello Scano, per il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n° 17 del 2 maggio 2013 che prevede lo sgombero dell'area, la sua messa in sicurezza e la bonifica.