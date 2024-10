Il Luogotenente Flavio Muzzu, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Alghero, calangianese doc, dopo oltre 36 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, ieri ha festeggiato il meritato traguardo della pensione.

Ha indossato per la prima volta la divisa di Carabiniere all’età di 19 anni, arruolatosi per svolgere il servizio militare come ausiliario, maturando così la decisione di intraprendere la carriera militare nell’Arma iniziando la sua avventura in Toscana. Vince il concorso e frequenta il corso biennale alla scuola sottufficiali di Velletri e Firenze e giovanissimo, a 24 anni, indossa già i galloni da Vicebrigadiere. Sono anni di piombo quegli anni e il suo primo incarico da sottufficiale è nel nuorese, al comando di una squadra delle squadriglie anticrimine.

Dopo un periodo passato alla ricerca di pericolosi latitanti e in prima linea sul fronte dei sequestri di persona, viene trasferito alla compagnia Carabinieri di Alghero dove, nell’arco degli anni assume diversi incarichi di Comando, primo dei quali il comando della Squadriglia anticrimine. Successivamente passa al Pronto Intervento quale Capo Equipaggio al Nucleo Radiomobile e poi alla direzione del Nucleo Comando. Nel 2000 viene nominato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, incarico ricoperto fino allo scorso primo ottobre 2014.

Alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile subentra il Maresciallo A. s. UPS Michele Lobrano, già effettivo al Nucleo Investigativo di Sassari, dove si è distinto in numerose attività anticrimine in materia di stupefacenti, rapine, omicidi e sequestro di persona. In precedenza ha preso parte a diverse missioni internazionali di Peacekeeping, in Iraq, in Bosnia-Erzegovina, in Macedonia e Albania. Ha operato nelle MSU - Multinational Special Unit - istruttore della polizia Afghana e operatore per l’antipirateria marittima.