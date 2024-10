Stava lavorando sul tetto della propria abitazione, una villetta in via Fleming, ad Alghero, quando, forse a causa del forte vento, Giovanni Maria Dedola, pensionato di 75 anni, è caduto sbattendo violentemente la testa sul marciapiede sottostante.

L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 11.

A dare l'allarme gli stessi parenti, la moglie e la figlia. Sul luogo dell'incidente la polizia del Commissariato di Alghero, i Vigili urbani, un elicottero dei Vigili del fuoco e un'ambulanza.

Il personale del 118, sul posto, ha tentato di rianimare l'uomo, ma per il pensionato non cìè stato nulla da fare. E' morto prima di essere trasportato in ospedale.