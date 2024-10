Nella giornata odierna il Sindaco di Alghero Mario Bruno ha inviato al Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, una lettera al fine di sensibilizzare gli organi regionali “al compimento di ogni azione utile per il ripristino del fondo unico per gli Enti Locali, quanto meno nella sua originaria entità”.

Ricorda come la recente contrazione degli stanziamenti abbia comportato per il comune di Alghero una ulteriore riduzione pari a circa 1,2 milioni di euro rispetto al 2013, nonché gravi conseguenze sulla qualità dei servizi erogati dalla Provincia di Sassari, soprattutto nei settori più delicati quali il socio-sanitario e l’educativo.

“Avendo già affrontato l’argomento con l’amministrazione regionale e avendo ricevuto rassicurazioni in merito alla possibile ricostituzione del Fondo Unico, anche alla luce delle ultime trattative con il Governo centrale che hanno portato alla firma dell’accordo sul patto di stabilità che prevede che la Regione, a partire dal 1° gennaio 2015, non sia più soggetta al vincolo del patto di stabilità ma possa spendere tutte le proprie entrate impegnandosi a garantire il pareggio di bilancio, liberando così risorse da poter riallocare proprio a beneficio delle dotazioni finanziarie del Fondo – scrive Bruno a Pigliaru - con la presente chiedo formalmente che la Regione autonoma della Sardegna compia nell’immediato ogni azione utile finalizzata al ripristino del Fondo unico per gli Enti Locali, al fine di scongiurare i tagli dei trasferimenti alle Province e ai Comuni, in particolare quelli destinati al finanziamento degli interventi in materia socio-assistenziale e al trasporto delle persone con disabilità nei rispettivi plessi scolastici”.

L’intervento di Mario Bruno era stato sollecitato dallo stesso Consiglio Comunale di Alghero, che nella seduta del 17 luglio scorso, prendendo atto della grave situazione economico-finanziaria degli enti locali derivante dai mancati trasferimenti regionali, aveva approvato all’unanimità una dettagliata risoluzione.