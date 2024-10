Il sindaco di Alghero, Stefano Lubrano, mercoledì prossimo sarà a Roma e incontrerà il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, per parlare della difficile situazione in cui si trovano 100 lavoratori dell’hotel Baia di Conte di proprietà del Gruppo Valtur. L’albergo, in vendita, rischia, infatti, l’imminente chiusura. La Valtur, gravata da 300 milioni di debiti, dall’ottobre del 2011 è stata ammessa dal ministero dello Sviluppo economico alla procedura di amministrazione straordinaria. Le 22 strutture di proprietà del tour operator sono, dunque, in vendita grazie al bando di gara indetto nel dicembre 2012, ma le aziende interessate all’acquisto della Valtur pare abbiano l’intenzione di escludere alcuni villaggi turistici tra i quali anche quello di Baia di Conte.

Il sindaco della città catalana, dunque, tenterà di salvaguardare il posto di lavoro di cento dipendenti e lo farà chiedendo al Ministro Zanonato di “sensibilizzare le aziende pretendenti all’acquisto di Valtur affinché si possa garantire almeno per la stagione 2013 la possibilità di proseguire la gestione della struttura consentendo così ai dipendenti algheresi di mantenere l’occupazione”, si legge nella nota stampa diffusa dal comune. “Siamo certi – dichiara il primo cittadino - che la proprietà del Baia di Conte vorrà adottare ogni iniziativa al fine di avere certezze per i prossimi anni, trovando soluzioni alternative rispetto a quelle della Valtur”.

“Siamo vicini ai lavoratori - continua Lubrano – con lo sforzo che l’Amministrazione sta compiendo, rivolto a scongiurare la perdita del posto di lavoro”.