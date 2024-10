Il Comune di Alghero ha deciso di dedicare la giornata di domani 16 novembre al tema del lavoro e lo fa con un doppio appuntamento.

Alle 10.00 avrà luogo l’inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego, in via Sergio Atzeni numero 8 ( ex ufficio delle entrate ) con un Open Day dal titolo “Prospettive occupazionali: la parola chiave è formazione”.

Saranno presenti il Sindaco Mario Bruno, l’Assessora al Lavoro della Regione sardegna Virginia Mura e il direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, Massimo Temussi.

Lo Sportello Lavoro, voluto fortemente dall’Amministrazione con la regia del Segretario Generale Luca Canessa, prevede interventi di sostegno alla ricerca attiva di lavoro. Tra le finalità l’attività di orientamento e accompagnamento al lavoro promuovendo le opportunità formative e lavorative espresse dal territorio, pubblicazione e aggiornamento delle offerte di formazione finanziate e a pagamento presenti sul territorio. E ancora, supporto all'utente nella redazione di un curriculum vitae e nella consultazione delle bacheche, nell’attività di consulenza individuale e di gruppo, in percorsi formativi, nella costruzione di un bilancio di competenze nell’orientamento. E ancora, consulenze su percorsi di studi.

A seguire e fino alle 18,00 gli enti di formazione e ITS presentano l’offerta formativa mentre dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 16,30 saranno aperti i laboratori informativi sul tema della competenza con interventi di Fabio Roma (Anpal) e del servizio Risorse Umane e Formazione Aspal.

Dalle alle 16.00, nella sala mosaico del Museo Archeologico (Via Carlo Alberto 72), si terrà il Seminario informativo “La ricerca attiva di lavoro”. L’appuntamento è organizzato dallo Sportello Lavoro e dallo Sportello per l’Impresa del Comune di Alghero.

Quest’ultimo è un canale di semplificazione nel dialogo con la pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di promuovere la facilitazione burocratica amministrativa, ma offre anche informazioni per le imprese esterne che intendono investire nella città di Alghero.

L’iscrizione dovrà essere presentata tramite il modulo disponibile presso lo Sportello Lavoro (Via Michelangelo n. 9), il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 13.0, e in via Cagliari 2 presso la Casa del Caffè il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.