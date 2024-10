I Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sassari, Alessandro Monaco, 39enne, e Marco Desole, 36 enne, entrambi pregiudicati di Alghero, per tentata rapina e danneggiamento aggravato.

I fatti, avvenuti in via Garibaldi ad Alghero, risalgono all’8 luglio scorso, quando i due soggetti, in evidente stato d’ebbrezza alcoolica, si erano avvicinati a un ragazzo senegalese e, dopo averlo ripetutamente offeso, lo avevano colpito con calci e pugni per sottrargli il telefono cellulare.

Il ragazzo aveva tentato invano di difendersi e divincolarsi.

A quel punto in aiuto del senegalese era intervenuto il gestore di un locale.

L’intervento del barista non era, però, piaciuto ai due che si erano recati presso il locale dello stesso barista.

I due arrestati avevano offeso, minacciato e picchiato con un pugno al volto l'uomo. Non contento, MONACO aveva distrutto anche alcuni arredi del locale.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire i fatti e riferire tutto alla Procura della Repubblica di Sassari che ha richiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere per entrambi i soggetti, in questo momento già associati alla casa circondariale di Bancali.