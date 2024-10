Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Alghero è intervenuta nello specchio acqueo antistante Capo Caccia, in soccorso di due persone a bordo di una imbarcazione a vela, di circa 12 metri, in difficoltà a causa di un'avaria al motore.

La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente a seguito della chiamata pervenuta al 1530 alle ore 21:20, e, unitamente a un catamarano da diporto, ha trainato la barca a vela nel porto catalano, dove l’imbarcazione è stata ormeggiata in sicurezza. Le due persone a bordo, di nazionalità italiana, erano in buono stato di salute e non hanno avuto bisogno di assistenza medica.