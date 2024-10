Giro di vite della Polizia Locale contro i veicoli che circolano sprovvisti della copertura assicurativa. I Vigili urbani intensificano le attività con posti di controllo mirati.

L’obbiettivo è quello di impedire la circolazione di veicoli privi di assicurazione. Il Comandante Guido Calzia ha dato disposizioni affinché vengano intensificati i controlli, pur in presenza di congiunture non favorevoli.

“Comprendiamo le difficoltà economiche che le famiglie sono costrette ad affrontare - chiarisce - ma non è tollerabile che vi siano veicoli in circolazione senza l’assicurazione. Un’auto non assicurata – spiega - in caso di incidente stradale, trasferisce e moltiplica le difficoltà di chi non vi ha provveduto a chi è coinvolto nell’incidente”.

Nell'ultima settimana sono stati controllate diverse decine di veicoli ed almeno 80 sono risultati privi di copertura assicurativa. Nella serata di sabato, inoltre, è stato sequestrato un veicolo che oltre alla mancata copertura assicurativa circolava con targa contraffatta.

“Al di la delle sanzioni previste dal Codice della Strada – spiega ancora il Comandante Calzia – è fondamentale che si prenda atto che non è possibile giocare con la sicurezza degli altri”. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività finalizzate anche a verificare l'eventuale presenza di false polizze assicurative. Si stanno definendo infatti i necessari protocolli interni mirati a contrastare i cosiddetti falsi documentali. “Falsi che non riguardano esclusivamente le polizze assicurative – riferisce Calzia - ma anche i documenti di guida e di identità, soprattutto dei tanti extracomunitari che a vario titolo sono presenti nel territorio.

La convivenza civile tra comunità differenti – annota - si fonda innanzitutto sul rispetto delle norme”. In questo contesto appaiono sempre più strategiche le assunzioni a tempo determinato e le nuove immissioni in ruolo di personale proveniente da altre realtà locali. Nuove e importanti competenze tecniche specifiche e professionalità che si aggiungono a quelle di cui il Comando era già dotato.