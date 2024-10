Grave episodio nella notte ad Alghero.. Un’auto regolarmente parcheggiata al lato della strada, in via Giovanni XXIII in prossimità dell’incrocio con via Mattei, è andata a fuoco.

Le fiamme hanno raggiunto anche un’altra auto parcheggiata vicino e hanno annerito la facciata del palazzo e bruciato le tende di un'attività commerciale. I Vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 2 e hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alghero che hanno avviato le indagini.