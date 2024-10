Questa sera un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19.

A bordo della vettura un signore è una signora, mentre in sella alla moto un giovane. Secondo una prima ricostruzione, quest’ultimo percorreva via degli Orti, mentre l’auto si apprestava a svoltare in via Amsicora.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con due ambulanze che hanno prestato le prime cure alle tre persone coinvolte poi trasportare all’ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.