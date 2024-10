Intervento straordinario per la rete viaria cittadina.

Mezzo milione di euro per ripristinare le strade di Alghero che in alcuni casi risultano deteriorate oltremisura.

L’Amministrazione interviene in modo deciso con un impegno finanziario in grado di restituire integrità e sicurezza in buona parte delle sedi stradali. Il progetto di massima predisposto dagli uffici tecnici prevede l’utilizzo di risorse di bilancio. L’intervento mira a risanare i tratti viari maggiormente danneggiati a causa del protrarsi della trascuratezza, con priorità per le strade percorse dai mezzi di servizio pubblico, per le vie maggiormente trafficate e per quelle in cui le condizioni di usura dell’asfalto sono particolarmente evidenti. Subito le procedure di avvio del cantiere: entro la prima decade di Novembre dovrebbero partire i lavori che interesseranno il resto del mese e la prima parte di Dicembre.

La delibera con l’approvazione degli elaborati tecnici è stata approvata ieri dalla Giunta, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi. Il provvedimento rappresenta una prima risposta urgente al problema del deterioramento della rete viaria cittadina, a cui l’Amministrazione intende dare seguito con ulteriori impegni previsti nelle prossime annualità del piano triennale delle opere pubbliche.