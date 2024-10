"Inizia con il periodo di Pasqua un momento importantissimo per la nostra comunità. Apre il Centro per la campagna di vaccinazione ai cittadini di Alghero e del distretto. Da domani le somministrazioni delle vaccinazioni, coordinate dall’Ats, avverranno al Mariotti, per proseguire con una decisa accelerata nelle attività finora svolte con risultati positivi presso l’ospedale civile e a domicilio". Così il sindaco di Alghero Mario Conoci, in relazione alla apertura del centro vaccinale che il Comune mette a disposizione dell’Ats da domani, sabato 3 aprile.

"Un grande risultato - afferma il primo cittadino -, che potrà apportare sicuramente quel contributo atteso per prevenire i contagi ed evitare che le persone più deboli, gli anziani, le categorie a rischio, possano contrarre il virus, e continuare la campagna per tutti cittadini nei prossimi mesi". La palestra del Mariotti, con l’area dello stadio, è stata messa a disposizione al termine di un lavoro incessante svolto in questi ultimi giorni da parte dell’Amministrazione, con tutti i settori impegnati.

"Un ringraziamento va fatto ai nostri dirigenti, ai nostri tecnici, agli operai del settore manutenzioni e della Società In House che hanno lavorato con grande impegno per arrivare a questo risultato entro i tempi prestabiliti. Un ringraziamento va agli operatori sanitari e alla società sportiva PGA che ha in gestione l’impianto e ha senza esitazioni sospeso l’uso della palestra”, aggiunge Conoci.

Ci saranno quattro punti dedicati all’accettazione, allestimenti all’esterno per infermeria, area pre-triage. "La campagna di vaccinazione prosegue con un salto di qualità, senza sosta. L’Amministrazione continuerà in questa fase a fornire supporto all’Ats e all’Assl per sostenere la campagna con ogni mezzo a disposizione", conclude.