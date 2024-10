La pietra rivive ed il mito parla ancora: presso il Nuraghe Palmavera nell'ambito delle iniziative "Nuraghe al Tramonto" organizzate dalla Cooperativa S.I.L.T., domani 4 luglio, alle ore 21,15, andranno in scena “Le Baccanti” di Euripide, una curiosa interpretazione di Enrico Fauro e Antonio Scanu, dell'Associazione Teatrale AnalfabElfica di Alghero. La performance si snoda nel paradossale passaggio da opera corale per eccellenza ad percorso di trasformazione individuale, dove la scelta compositiva di Euripide di mettere in scena un dio burattinaio come protagonista, Dioniso, diviene il pretesto per renderlo unico artefice della sorte e della scena. Il dipanarsi della vicenda sarà spiegato passo per passo al pubblico, condotto per mano alla scoperta del mistero del canto del cigno di Euripide che andò in scena postumo per la prima volta nel 406 a.C.. La performance sarà accompagnata passo per passo dall'arcaico uso delle percussioni, adoperate nei riti dionisiaci per indurre il fedele alla trance. La performance teatrale sarà accompagnata da un aperitivo a base di prodotti locali e seguita da una visita guidata notturna al sito. L'ingresso alla serata è di 8 Euro.

Per info e prenotazioni 3294385947 – 3490871972.