Possono partire le attività per il disbrigo delle oltre mille pratiche di condono edilizio. Nei giorni scorsi sono stati affidati gli incarichi a due tecnici per l'espletamento delle istanze.

L’intento dell’Amministrazione comunale di Alghero, è quello di velocizzare le pratiche, portarle a definizione, consentire ai cittadini di ottenere risposte, introitare le somme ancora in sospeso.

“L’Amministrazione Comunale intende favorirne la definizione nel corso dell’anno 2020 – ha dichiarato l'Assessore comunale all'Edilizia Privata e Urbanistica Emiliano Piras – per facilitare le esigenze reali dei cittadini che necessitano delle chiusure delle procedure sia per compravendite degli immobili che per atti di natura urbanistica. Si tratta di un considerevole numero di pratiche che da anni intasano gli uffici – aggiunge – e che sono in possesso di tutti i requisiti di legge per essere definite”. Un progetto, questo, autofinanziato dagli introiti delle somme relative alle autorizzazioni rilasciate.

Due le fasi: la prima, dedicata all’individuazione degli immobili oggetto di istanza ed attuali proprietari, alla verifica esistenza vincoli e valutazione sulla eventuale conseguente necessità di acquisizione pareri e all’esame della documentazione presente nel fascicolo, alla verifica della conformità tra quanto dichiarato e lo stato di fatto; la seconda la ricezione di eventuali integrazioni, la relativa verifica e l’emissione del parere conclusivo sull'istruttoria.