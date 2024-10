E' stato ucciso con una decina di bastonate alla testa e al torace Agostino Salis, di 45 anni, conosciuto come l'Americano, ex cameriere con piccoli precedenti, trovato morto martedì mattina nella borgata di Maristella ad Alghero. Lo ha stabilito l'autopsia. Per il fatto sono stati arrestati Antonio Soddu, di 26 anni, reo confesso, e Dimitri Alessandro Iacono, di 22, che si proclama innocente.

E' stata trovata anche l'arma del delitto, il manico in resina dura di un attrezzo da lavoro di Soddu che, dopo l'omicidio, aveva gettato nelle acque del porto di Alghero e recuperato dai Vigili del fuoco.