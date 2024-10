Il tavolo operativo presieduto dal sindaco Mario Bruno, convocato lunedì sera a Sant’Anna per fronteggiare il degrado cui va incontro la Pineta di Maria Pia, alla presenza della giunta comunale al completo e dei referenti delle associazioni che si occupano di controllo del territorio, dà i suoi primi frutti.

Costituita una vera e propria task force tra guardie zoofile volontarie, barracelli e forestale coordinata dal comandante della polizia locale, Guido Calzia. Dieci gli agenti in borghese che dai prossimi giorni, a turno, presidieranno la pineta.

Un’opportunità resa possibile grazie alla presa di servizio dei vigili stagionali – ha precisato Calzia – che per due mesi andranno a rinforzare il comando locale. Gli sforzi si concentreranno dal venerdì mattina a domenica sera con un presidio fisso continuo. E’, infatti, la presenza massiccia di bagnanti e giovani nel fine-settimana a creare i problemi maggiori sotto l’aspetto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e del degrado. Problemi cui si tenterà di porre un primo rimedio già dal prossimo weekend grazia alla collaborazione fattiva delle associazioni e dei volontari. Già fissato intanto un nuovo incontro tecnico per mercoledì prossimo, con l’obiettivo di fare un dettagliato rapporto della prima settimana di operatività e apportare gli eventuali correttivi al servizio che sarà assicurato almeno fino a settembre. “Nel frattempo si pensa al futuro – precisa Mario Bruno – con l’esigenza sempre più pressante di un vero progetto che contempli la libera fruizione della pineta nel pieno rispetto dell’ambiente. Saranno così chiamati a esprimersi associazioni ambientaliste e tutti i cittadini per tentare insieme di capire quale futuro costruire per uno dei luoghi più preziosi della città”.