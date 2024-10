Dopo l’attivazione dell’innovativa tecnologia della WI-FI TV, che permette di vedere i programmi televisivi Live sui dispositivi portatili, l’Aeroporto di Alghero, primo tra gli aeroporti sardi, offre ai passeggeri il collegamento ad internet gratuito.

Grazie ad un accordo di collaborazione con TISCALI ed in linea con le best practice dei migliori aeroporti europei ed i più alti standard internazionali, l'aeroporto di Alghero offre la connessione gratuita a tutti coloro che transitano nello scalo.

I passeggeri potranno agevolmente connettersi alla rete Wi-Fi tramite computer portatile, tablet o smartphone per navigare in internet o scaricare la posta gratuitamente e comodamente seduti in attesa del volo.