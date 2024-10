Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha firmato un'ordinanza comunale per limitare l'uso dell'acqua in tutto territorio comunale.

A seguito di recenti analisi sull'acqua della rete comunale di Alghero destinata al consumo umano, informa il Comune, sono state riscontrate alcuni dati non conformi rispetto ai parametri stabiliti dalle normative in vigore.

Il divieto rivolto alla popolazione e alle attività commerciali è quello di non bere acqua proveniente dalla rete idrica; NON usare l’acqua proveniente dalla rete idrica per cucinare il cibo. E' possibile continuare a utilizzare l'acqua per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale.

Il primo cittadino ha richiesto con urgenza ulteriori verifiche e misure correttive alla ASL di Sassari e all'Ente Gestore, Abbanoa S.p.a., per riportare l'acqua ai corretti standard di sicurezza.