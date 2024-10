Tutto pronto per l’apertura di Corrals Oliena e Orgosolo a l’Alguer, la festa delle tradizioni con mercati artigianali, prodotti tipici, folklore, mostre, preparazione dei piatti tradizionali.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 11 Dicembre alle 17,00 a Lo Quarter, con l’inaugurazione della mostra “Hòro luce nel cuore” dolci artistici a cura di Anna Gardu.

A inaugurare l’esposizione, che apre la manifestazione, ci saranno i sindaci e gli assessori al turismo dei tre comuni uniti dal programma strategico, Mario Bruno e Gabriella Esposito per Alghero, Martino Salis e Valentino Carta per Oliena e Dionigi Deledda e Antonio Devaddis per Orgosolo.

Negli spazi de Lo Quarter sarà inaugurata anche la mostra “Caras: volti e leggende di Sardegna” a cura di Roberto Serri. La serata prevede l’apertura delle botteghe del gusto e dei saperi con le eccellenze enogastronomiche e artigianali di Oliena e Orgosolo.

Sabato 12 Dicembre si inizia alle 10,00 con Lo Quarter in festa: riaprono le botteghe del gusto e dei saperi, degustazioni, assaggi e vendita e con cottura del tradizionale porcetto barbaricino e delle cordule e con la preparazione della ricotta a cura dei pastori.

Alle 17,00 la vestizione con il tradizionale costume della sposa di Oliena e di Orgosolo; alle 18,00 la serata folk presentata da Ottavio Nieddu con il gruppo Battos Moros di Oliena, Tenore Lanaitho, il gruppo di ballo e il tenore Antonia Mesina di Orgosolo, lettura di brani di Grazia Deledda a cura di Daniela Deidda.

Domenica 13 Dicembre con inizio alle 10,00 ancora festa con i saperi autentici nelle botteghe del gusto; dimostrazione a cura delle maestre ricamatrici di Oliena nella realizzazione dello scialle e l’incanto delle “tramas de seda” dal baco da seta a su lionzu di Orgosolo. Alle 10,30 i laboratori per bimbi: “Il gioco dei fili di ghiaccia” a cura di Anna Gardu, “Giocare plasmando la malta di cemento” a cura di Roberto Serri, “Giochi di trame e di fili” a cura delle ricamatrici e reading letterario “Oliena nei ricordi dei grandi autori” voce narrante Marco Moledda.

