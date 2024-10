I consiglieri comunali di minoranza Gabriella Esposito e Pietro Sartore hanno documentato quel che i cittadini algheresi non avrebbero mai voluto vedere. Uno stato d’incuria in cui si trova, da oltre un anno, il parco dedicato al Caporal Maggiore Scelto Gianmarco Manca che, 32enne, morì in Afghanistan il 9 ottobre del 2010 per l'esplosione di un ordigno nel distretto del Gulistan. Il parco, noto anche come La Merenderia, fu intitolato alla memoria nel 2017. Lo spazio nacque nel 2015 con l’idea di dedicare un luogo alla città alle famiglie e ai giovani con un campo da basket, un parco giochi e la zona bar in gestione ad una società cooperativa.

“Ma, l’Amministrazione Conoci, - dichiara il consigliere Sartore - dopo aver deciso di non prorogare la concessione alla cooperativa che lo gestiva, non si è adoperata per un nuovo bando e un consecutivo nuovo affidamento, e tantomeno di predisporre una qualunque forma di controllo e guardiania. Lasciando all’incuria un patrimonio comunale, con un importante e conseguente spreco di risorse pubbliche a causa delle scelte dell’Amministrazione in carica. – E aggiunge - “Più volte abbiamo segnalato tale vergogna all’Amministrazione comunale. Più volte abbiamo richiamato gli amministratori alle loro responsabilità e a loro doveri. Questo spazio funzionava ed era al servizio del quartiere. Oggi è abbandonato e ci chiediamo chi si farà carico di risarcire la comunità del danno che è stato creato?”

La consigliera Esposito aggiunge: “Dal 2021 il niente. Il nulla. Il degrado. Questo è un pessimo biglietto da visita per la nostra città e purtroppo è solo l’ennesima situazione di degrado a cui questa Amministrazione ci sta abituando. La vicenda “Merenderia” potrebbe interessare la Corte dei Conti, sarebbe una beffa se dopo un anno di chiusura e abbandono l’Amministrazione decidesse di utilizzare soldi pubblici per ripristinare il luogo e poi darlo in concessione a una nuova società cooperativa.”