Una Jeep è andata a fuoco in pieno centro ad Alghero, sui Bastioni Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero e i Carabinieri. Una tanica di benzina trovata sulla cappotta del veicolo lascia pochi dubbi sull’origine dolosa dell’incendio.

AGGIORNAMENTO

Dopo la visione delle immagini registrate dalle telecamere, la vicenda è apparsa immediatamente più chiara.

La proprietaria del veicolo, una commerciante del centro storico catalano, ha parcheggiato l’auto alle 17. Pochissimi attimi dopo, in prossimità dell’auto, si fermano due individui a bordo di una moto, con casco integrale e targa coperta. Uno dei due, con in mano una tanica arancione, scende dalla moto e ne versa il contenuto sul veicolo della donna. Il tentativo di appiccare il fuoco è stato plurimo, sono stati necessari due tentativi per riuscire a vedere le prime fiamme sul veicolo. Dalle immagini, inoltre, è emerso che il malintenzionato ha preso fuoco nelle braccia.

Il tutto è avvenuto in pochi attimi, nel pieno pomeriggio soleggiato e alla vista di alcuni testimoni che hanno allertato le forze dell’ordine e ripreso l’inizio dell’incendio.

I due hanno agito velocemente, a colpo sicuro, rendendosi irriconoscibili agli occhi dei passanti e delle telecamere.

Nonostante il veloce intervento dei vigili del fuoco, il veicolo ha riportato ingenti danni e ha coinvolto altri due veicoli parcheggiati vicini.

Le immagini sono al vaglio dei carabinieri di Alghero che indagano sulle possibili cause dell’attentato.