Tantissima gente ha applaudito venerdì scorso la cantante Franca Masu presso la Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero. All’artista algherese è stato assegnato il PREMIO DONNA FIDAPA 2024, in occasione della Giornata internazionale della donna.

La presidente FIDAPA della Sezione di Alghero, Margherita Lendini, ha presentato l’evento soffermandosi sui diritti della donna e sulle battaglie sostenute finora per rivendicarli, sostenerli e conquistarli.

Tra gli altri erano presenti il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, e l’assessore alla cultura, Alessandro Cocco.

Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando il concetto che “è necessario lavorare insieme uomini e donne senza contrapposizioni, con la coscienza che il gap esiste e che è necessario accelerare per superarlo.”

Per l’assessore alla cultura “Franca Masu è una cantante che promuove e porta la sua città in giro per il mondo. È stata ed è un esempio e un simbolo per tanti artisti algheresi”.

Bellissime le parole per Franca Masu nella pagina di presentazione della FIDAPA: “…Questa donna così profondamente algherese , cantando, non sembra produrre note, piuttosto le mette al mondo, dopo averle sensualmente concepite, incrociando terra e mare con emozionanti storie di vita e d’amore”.

Questa, la motivazione del Premio: “Franca Masu, figura di donna mediterranea nel contempo materna e seducente, si è impegnata costantemente nel preservare la memoria della lingua e della cultura di Alghero e l’identità della Donna sarda e catalana in Italia e nel mondo. Col suo lavoro talentuoso ha guidato la rinascita della canzone catalana con un suo stile personalissimo che, scavando nelle radici della cultura popolare, è riuscito ad unire jazz, fado e tango”.

A seguire, le parole di Franca Masu ai microfoni di SardegnaLive.