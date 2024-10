Mezzo milione di euro per ripristinare le strade di Alghero che in alcuni casi risultano deteriorate oltremisura.

Il progetto predisposto dagli uffici tecnici prevede l’utilizzo di risorse di bilancio.

L’inizio delle opere è fissato, tempo permettendo, da domani nella borgata di Fertilia.

Si comincia nella parte della rotatoria verso il ponte, nel Lungomare Rovigno, e successivamente nel viale Burruni. I lavori appaltati all’impresa Monte Rosè di Porto Torres continuano poi in Viale Europa.

“L’Amministrazione – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi - interviene in modo deciso con un impegno finanziario in grado di restituire integrità e sicurezza in buona parte delle sedi stradali”.

L’intervento mira a risanare i tratti viari maggiormente danneggiati a causa del protrarsi della trascuratezza “con priorità – sottolinea Cherchi - per le strade percorse dai mezzi di servizio pubblico, per le vie maggiormente trafficate e per quelle in cui le condizioni di usura dell’asfalto sono particolarmente evidenti”.

Asfalto nuovo anche alla Taulera, nel quartiere della Pietraia e in via Lido.

Interessate dai lavori di bitumazione anche le vie Catalogna, ampi tratti delle vie Vittorio Emanuele, XX Settembre, Mazzini. E poi l’uscita della città oltre il quartiere del Carmine fino alla 127 bis, tratti del Lungomare Dante, Lungomare Barcellona, quartiere di Sant’Agostino. Il provvedimento rappresenta una prima risposta urgente al problema del deterioramento della rete viaria cittadina, a cui l’Amministrazione intende dare seguito con ulteriori impegni previsti nelle prossime annualità del piano triennale delle opere pubbliche.