I Carabinieri del Provinciale di Sassari, questa notte, ad Alghero, sono intervenuti in via Garibaldi per arginare le intemperanze di un 40enne, disoccupato, ubriaco, che poco prima aveva aggredito un custode senegalese e poi il titolare di una paninoteca colpendoli violentemente, medicati entrambi al locale Pronto Soccorso.

L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, danneggiava anche arredi e suppellettili della Paninoteca sino all’arrivo dei Carabinieri allertati tramite 112.