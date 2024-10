In bar di Via Catalogna, ad Alghero, due pregiudicati di Nule da tempo residenti a Sassari, hanno aggredito con calci e pugni una ragazza di 20 anni e una guardia giurata in servizio nei paraggi intervenuta per difendere la donna. Poi i due uomini hanno minacciato le vittime con dei coltelli, costringendo il vigilante a sparare due colpi di pistola in aria per fermarli.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati originari di Nuoro e residenti a Sassari. Ma si cerca un un terzo uomo visto allontanarsi all'arrivo delle forze dell'ordine.