Un operaio senegalese di 28 anni ha denunciato per tentato furto aggravato un trentenne algerino senza fissa dimora.

Gironzolando random in cerca di obiettivi in via Logudoro, a Cagliari, l’algerino ha adocchiato l'auto del senegalese per poi introdursi al suo interno e impossessarsi di un telefono cellulare lasciato in bella vista.

Il proprietario dell’auto, notato quanto stava accadendo, si è rivolto a due militari del Nucleo Carabinieri Banca d'Italia occasionalmente in transito.

I militari hanno bloccato l’algerino e lo hanno accompagnato nella vicina caserma di via Nuoro per i successivi adempimenti e la denuncia in stato di libertà dell'uomo.

Il proprietario del cellulare lo ha così immediatamente recuperato grazie all'intervento degli uomini dell'Arma.