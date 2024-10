Il caso della Alan Kurdi in rotta verso la Sardegna ha immediatamente scatenato l’attenzione mediatica e politica sull’Isola. Lo abbiamo detto tempo fa, l’unico modo per attirare le “attenzioni” a 360 gradi sul fenomeno migratorio in atto dall’Algeria e’ che una qualche Ong decida di pattugliare le coste al largo dell’Algeria e prendere a bordo i soggetti che altrimenti arriverebbero con i barchini. Infatti proseguono senza sosta sia gli sbarchi sia le conseguenti intemperanze dei migranti nel Centro di Monastir”.

Così il commento del segretario provinciale Siap Polizia di Stato, Mauro Aresu; la notizia è rimbalzata anche stamane, con l’intervento del deputato della Lega, Eugenio Zoffili Clicca qui https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/52488/migranti-nave-alan-kurdi-in-sardegna-zoffili-chiede-la-revoca-dell-autorizzazione