Da lunedì 1° febbraio Alfonso Polverino, 56 anni, sarà il nuovo questore di Nuoro. Torna in città dopo oltre trent'anni. Nel 1989, a inizio carriera, vi era stato come vice capo della Squadra Mobile del capoluogo barbaricino e dirigente del nucleo prevenzione crimine Sardegna. Oggi prende il posto di Massimo Colucci, 62 anni, andato in pensione per raggiunti limiti di età.

Nato a Napoli nel 1964, si è laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II nel 1987. Nel 1990 ha superato il concorso di abilitazione alla professione forense superando poi il concorso per vice consigliere di Prefettura. Nel marzo 1992 è stato trasferito a Firenze per dirigere il neo-costituito Nucleo prevenzione crimine Toscana. Nel 1993 il primo arrivo a Cagliari, dove aveva fatto ritorno nel 2007 per guidare la Digos fino al 2016.

Dopo due anni da vice questore vicario presso la Questura di Verona, nel 2018 nuova esperienza cagliaritana nel medesimo ruolo. Poi il trasferimento a Genova alla guida del Compartimento della Polizia ferroviaria.