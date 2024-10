Lo spettacolo intitolato Alfonsina Panciavuota, produzione Teatro Dallarmadio, sarà in scena questa sera sul palcoscenico del teatro San Francesco di Tortolì. L’appuntamento è alle 20,30 per ammirare la rappresentazione vincitrice del Premio del pubblico al Festival Le voci dell’anima Di Rimini, primo classificato al festival della resistenza teatro per la memoria e Premio alla critica al Palio poetico-teatrale-musicale Ermocolle 2019.

Lo spettacolo è stato scritto e interpretato da Fabio Marceddu, con l’ideazione scenica e la regia di Antonello Murgia (che ha composto anche le musiche) e aiuto regia Daniela Littarru. Le scene e i costumi sono di Paoletta Dessì, collaborazione drammaturgica Francesco Niccolini. Le fotografie di scena sono di Francesca Mu e Davide Pioggia. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Exma.