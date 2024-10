Alessandro Paloscia, il 65enne scomparso da Decimonannu e di cui la famiglia non aveva più notizie da giovedì 22 febbraio, è stato ritrovato e sta bene. Lo dice a Sardegna Live l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna: “E’ stato ritrovato dai Carabinieri ad Olbia e sta bene, attualmente è in caserma e lo stanno interrogando.

“Questa volta – sottolinea il legale - è veramente un caso di scomparsa volontaria. Peccato che con questo comportamento quest'uomo ha messo in stato di profonda agitazione i familiari preoccupati per il suo stato di salute e tutta la macchina delle ricerche con dispendio di tempo, uomini e mezzi ed alto costo. Nel 2024 basterebbe avere il coraggio di dire me ne vado e non comportarsi in questo modo da perfetti vigliacchi. Abbiano garantito alla moglie scioccata la massima assistenza. Quindi allarme rientrato e grazie a tutti per la solita collaborazione disinteressata".