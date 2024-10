“A livello macroscopico non sono emersi elementi che facciano pensare a un decesso la cui diagnosi sia riconducile alla meningite meningococcica".

L’azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari è categorica, il giovane tetraplegico di Santadi morto domenica al nosocomio di via Peretti non è deceduto per meningite fulminante: "Sono stati fatti dei prelievi - aggiunge la direzione sanitaria -per ulteriori accertamenti che verranno effettuati presso un laboratorio esterno”.

L’esame autoptico ha dunque escluso la paura di un nuovo caso di meningite in città, ma ora rimangono i dubbi sulle cause della morte di Alessandro Carruana, costretto in sedia a rotella da dieci anni, in seguito ad un incidente stradale.