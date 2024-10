Sarà Alessandro Derudas, 38 anni, ingegnere, a ricoprire l'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica.

Per effettuare la scelta del nuovo componente della squadra di governo, il Sindaco Sean Wheeler ha preso in considerazione le candidature pervenute in seguito agli avvisi pubblici diffusi dallo stesso primo cittadino sul web.

Alessandro Derudas avrà le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Manutenzioni e Mobilità sostenibile. Laureato in Ingegneria civile con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Cagliari, ha maturato esperienze nei settori dell'edilizia industriale e civile, progettazione civile e metalmeccanica, sicurezza dei lavoratori e formazione professionale.

«Il nuovo assessore è stato individuato con un metodo che abbiamo già sperimentato, trasparente e rivolto a quei cittadini che sono fortemente motivati ad impegnarsi nell'amministrazione della nostra città. È stato scelto un giovane professionista di Porto Torres – sottolinea il Sindaco Sean Wheeler – che certamente ci darà un supporto nell'attuazione delle nostre iniziative, andando a integrare il buon lavoro svolto fino a oggi dall'Assessore Marcello Zirulia, il quale sarà impegnato su altri fronti amministrativi molto importanti. Contestualmente all'individuazione del nuovo assessore ho, proceduto, infatti, anche a riorganizzare le deleghe di tutta la mia squadra di governo, introducendo argomenti cardine del Movimento 5 Stelle: Sviluppo e Democrazia partecipata, Mobilità sostenibile, Acqua pubblica, Connettività, Ambiente e sostenibilità, tutti punti qualificanti del programma presentato ai cittadini».

Il Sindaco Wheeler terrà per sé le deleghe all'Asinara, alla Polizia Locale, alla Salute pubblica, allo Sviluppo e alla Democrazia Partecipata. Marcello Zirulia manterrà l'incarico di Vicesindaco e andrà a occuparsi di Acqua pubblica, Patrimonio, Linee Programmatiche e Attività Produttive, delega quest'ultima che comprenderà competenze in tema di Portualità, Industria, Commercio, Pesca e Agricoltura. Domenico Vargiu, oltre alle deleghe del Bilancio e Tributi, avrà quelle al Personale, alle Partecipate e alla Connettività. Cristina Biancu manterrà l'Ambiente, delega a cui saranno affiancate la Sostenibilità e l'Efficientamento energetico, oltre a Bonifiche, Servizi cimiteriali e Randagismo. Rosella Nuvoli si occuperà di Politiche sociali e Benessere della persona, Antonella Palmas di Turismo, Cultura, Pubblica istruzione, Sport e Spettacolo.