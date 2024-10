“Nonostante non vi sia un vero allarme terrorismo in Sardegna, dove si mantiene un buon assetto del controllo del territorio dei nostri porti e aeroporti, è bene sottolineare che questo ottimo risultato è merito dei poliziotti sardi che con tanto sacrificio e abnegazione garantiscono la Sicurezza di obiettivi sensibili, spesso con i doppi turni e con la presenza degli istituti degli straordinari. Oggi, però, più che mai noi della Fsp Polizia di Stato, ritorniamo a parlare di “Allarme Organici”, ridotti all’osso”.

Il Segretario Provinciale Alessandro Congiu, (nella foto in alto), denuncia lo stato di abbandono delle politiche di assunzione dei nuovi poliziotti e il decentramento dei trasferimenti nella città del potere, Roma. Aggiunge inoltre dichiarando “Ci sentiamo isolani ed isolati dal resto del territorio nazionale che ha ben altri numeri più alti”. Con i dati alla mano, Congiu tira subito le somme e nota le incomprensibili differenze dei piani degli organici distribuiti sul territorio.

Frontiera Aeroporto Cagliari-Elmas - totale passeggeri in transito all'anno 5 milioni e 600 mila, con 42 poliziotti in ambito aeroportuale;

Frontiera Aeroporto Olbia, totale passeggeri 3 milioni, con 37 poliziotti addtti alla sicurezza; Ad Alghero, sempre n Aeroporto, sono 1 milione e 500 mila passeggeri e 24 poliziotti in servizio; Come ultimo dato di paragone , Aeroporto di Torino, passeggeri 3 milioni e 85 agenti adibiti alla sicurezza;

“Va da se – rammenta il poliziotto-sindacalista - che salta agli occhi il numero dei passeggeri in transito a Cagliari 5 milioni e 600 mila superiore ai 3 milioni della Frontiera di Torino, ma soprattutto il numero inferiore per garantire la Sicurezza dell’aeroporto di Cagliari a fronte di 42 poliziotti contro gli 85 di Torino. In considerazione proprio degli ultimi eventi, in Siria, dobbiamo comunque pensare che anche se i piani di sicurezza siano stati già predisposti accuratamente dalle Questure della nostra Regione e che sicuramente come già dichiarato dagli alti vertici della Polizia di Stato non abbiamo un vero problema concreto con la comunità tunisina e degli immigrati in genere, che risultano ben integrati , dobbiamo comunque pensare di mantenere “ Alta l’Attenzione”. Serve rafforzare interventi mirati, maggiore controllo degli obiettivi sensibili, ma soprattutto incrementare l’attività investigativa e di intelligents, senza trascurare alcun aspetto e minaccia possibile.

Come si può mantenere uno standard di sicurezza, con questi organici così ridotti e con tutti questi obiettivi sensibili da monitorare costantemente h 24, la risposta è solo una , inviando nuovo personale, facendo da qui al 2024, anno in cui ci sarà una carenza di organici di 40,000 unità in meno, un piano strategico di nuovi concorsi e nuove assunzioni soprattutto dalle ultime recenti graduatorie dei concorsi, ultimo di questi il concorso del 2017 per allievi agenti.

Noi, continueremo ad essere “Isolani ed Isolati”, finché il Ministero dell’Interno non prenderà sul serio coraggiose politiche assunzionali nella Polizia di Stato, senza che questa venga considerata come uno spreco ma bensì un utile bene che da tutti deve porsi al riparo.

Perciò, noi della FSP di Cagliari unitamente al Segretario Regionale Gaetano D’ambrosio, chiediamo, senza ulteriori rinvii, l’invio di nuovo personale per garantire in modo efficiente la macchina della Sicurezza della Regione Sardegna a vantaggio per la collettività nonché per le migliori condizioni di lavoro più dignitose dei sacrificati lavoratori polizia”.