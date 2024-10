Alessandro Borghese è ancora in Sardegna con la troupe di 4 Ristoranti, il programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Lo chef, che ha condiviso alcuni dei suoi momenti nell'Isola nelle sue "stories" di Instagram, dopo Mamoiada e Nuoro nella giornata di ieri è approdato ad Alghero.

Diverse le storie su Instagram: curiose e caratterizzate da una grande simpatia.

Questa mattina lo chef si è preparato per la registrazione di una nuova puntata e ha documentato attraverso alcuni piccoli video alcuni momenti che lo vedono protagonista proprio nella città catalana.

Come di consueto, chi dei quattro ristoratori scelti per competere riuscirà a convincere lo chef grazie a menù, location e servizio porterà a casa il premio di 5mila euro. IL VIDEO IN BASSO

Ecco i 4 ristoranti protagonisti ad Alghero