Una fine orrenda, intrappolato dentro le lamiere della sua piccola utilitaria, una Seat Arona, morto carbonizzato dopo che il mezzo ha urtato violentemente un pilastro in cemento armato e si è ribaltato. Originario di Porto Torres, Alessandro Ortu, 22enne, lavorava nel punto vendita Bershka (all’interno della galleria Auchan), a pochissime centinaia di metri dal centro commerciale “Il Globo”.

Un bravo ragazzo, una vita spezzata prematuramente in quell’arteria, la Alghero-Sassari, che ieri pomeriggio si è trasformata in una trappola: l’intervento dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme sprigionatesi sulla macchina, non hanno purtroppo evitato il macabro episodio.

La morte di Alessandro Ortu va ad aggiungersi ad un’altra croce, quella di Giuliano Sagheddu, di Dorgali, il 30enne che in sella alla sua moto è andato a sbattere contro un albero sulla provinciale 26: due comunità in lacrime per due tristi destini che lasciano ancora una volta sgomento, tristezza e lacrime.