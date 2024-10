E' morta al Brotzu di Cagliari questa mattina Alessandra Setti, la turista bolognese di 38 anni caduta da cavallo a Gergei la scorsa domenica.

La donna, che aveva deciso di fare una passeggiata a cavallo assieme al compagno originario di Villamar, è stata disarcionata battendo la testa contro l'asfalto nella caduta.

Trasportata in ospedale in elicottero non si è mai risvegliata dal coma e questa mattina è deceduta.