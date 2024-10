Sono state presentate ad Alghero le prime due candidate di Fortza Paris alle prossime elezioni regionali.

Si tratta di Alessandra Erbì di Alghero, impegnata nella sanità algherese, e di Silvia Pazzola di Sorso, laureata in materie sanitarie e funzionario dell’ufficio medico dell’INPS di Sassari.

Entrambe sono alla loro prima esperienza elettorale e hanno dichiarato di essere pronte a rimboccarsi le maniche, a studiare e a mettere a frutto questa “adrenalinica” esperienza, mettendo a disposizione della squadra la loro passione e le loro energie.

Inoltre hanno dichiarato di essere affascinate dall’aspetto “Sardista e Autonomista” del partito che, pur collocandosi in una coalizione di centro destra, non perde occasione nel sottolineare la loro specificità e l’alleanza che definiscono programmatica.

«Statuto, zona franca, trasporti, sanità, lingua e terzo settore gli elementi portanti del programma anche se – ha sottolineato Antonio Cardin, vice-presidente di Fortza Paris – viene sempre richiamata la situazione drammatica in cui versa la regione Sardegna che, con questa amministrazione di centro-sinistra, sta affondando tutti i settori economici e sociali».

Comuni come Sassari e Alghero vengono da lui continuamente citati come «Esempio di cattiva amministrazione prodotto da un centro sinistra che, oltre a non avere una visione progettuale per l’intero territorio, ha definitivamente perso il contatto con la realtà e con la gente».